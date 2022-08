все новости группы







12 авг 2022 : NIGROMANTE на Metal On Metal Records



NIGROMANTE заключили контракт с лейблом Metal On Metal Records, на котором в сентябре состоится релиз нового альбома "The Devil".







