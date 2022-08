сегодня



HARVEST Of ASH на Horror Pain Gore Death Productions



Группа HARVEST Of ASH заключила контракт с лейблом Horror Pain Gore Death Productions, на котором двадцать третьего сентября на CD и в цифровом варианте состоится релиз дебютного альбома "Ache And Impulse".



Трек-лист:



“Harvest Of Ash”

“I Prodrome”

“II Aura”

“III Headache”

“IV Postdrome”







