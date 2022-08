все новости группы







15 авг 2022 : Новое видео OAKS



Новое видео OAKS



"The Chasm", новое видео группы OAKS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Genesis of the Abstract", релиз которого намечен на 30 сентября на Argonauta Records.



Трек-лист:



The Genesis

The Void

The Harmonist

The Chasm

The Dawn

The Abstract

The Shape







