Новая песня THE INTERBEING



"Eternal Eclipse", новая песня группы THE INTERBEING, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Icon Of The Hopeless".



Трек-лист:



"Revive"

"Perplexion"

"Black Halo"

"Lies Of Descent"

"Synthetic Bloodline"

"Lifeless Decoy"

"Ruin"

"Depressor"

"Eternal Eclipse"

"Icon Of The Hopeless"







