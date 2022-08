сегодня



Новая песня TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN



“Ain’t None Watered Down”, новая песня группы TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN, в состав которой входит сын гитариста AEROSMITH Brad'a Whitford'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек будет включен в дебютную работу коллектива — "Shake Your Roots".







