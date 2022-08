сегодня



Новая песня HEIR CORPSE ONE



“Sunlight Studio”, новая песня группы HEIR CORPSE ONE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Caribbean Frights", выход которого запланирован на 30 сентября на Obelisk Polaris Productions.



Трек-лист:



"The Wraith"

"Blood In The Shade"

"Dwellers Beneath The Sand"

"Thunderground"

"A South Sea Burial"



Состав:



Rogga Johansson — гитара и вокал;

Kjetil Lynghaug — соло-гитара;

Peter Svensson — бас;

Marcus Rosenkvist — барабаны.







