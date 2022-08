16 авг 2022



JEFF LOOMIS, TIM AYMAR в новом треке BELTFED WEAPON



BELTFED WEAPON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Head First Into Hell", которая взята из нового ЕР Darkened Demise. В записи материала принимали участие Frank Hetzel — ритм-гитара, Tim Aymar (Control Denied) — вокал, Dagna Silesia (Warrel Dane, Ray Adler) — бас, Kragen Lum (Heathen, Exodus) — основное соло, Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore) — финальное соло, Bryan Newberry (Into Eternity) — ударные.







