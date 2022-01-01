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*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 25
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Beltfed Weapon

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|||| 16 авг 2022

JEFF LOOMIS, TIM AYMAR в новом треке BELTFED WEAPON



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BELTFED WEAPON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Head First Into Hell", которая взята из нового ЕР Darkened Demise. В записи материала принимали участие Frank Hetzel — ритм-гитара, Tim Aymar (Control Denied) — вокал, Dagna Silesia (Warrel Dane, Ray Adler) — бас, Kragen Lum (Heathen, Exodus) — основное соло, Jeff Loomis (Arch Enemy, Nevermore) — финальное соло, Bryan Newberry (Into Eternity) — ударные.

BELTFED WEAPON Release "Head First Into Hell" Single Feat. JEFF LOOMIS, TIM AYMAR; Lyric Video Streaming




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