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Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»
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по
Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин»
45
Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака
31
Новое видео BEHEMOTH
28
Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»
22
BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M...
20
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Love and War
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Новая песня LOVE AND WAR
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LOVE AND WAR переиздают альбом
LOVE AND WAR переиздадут альбом 2020 года "Edge Of The World" с бонус-диском, на котором будет ремастированная версия дебютного альбома 2012 года. Релиз намечен на девятое сентября на No Dust Records.
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Сообщений нет