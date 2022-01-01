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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Новое видео BEHEMOTH 28
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 20
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Love and War

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Страна
United StatesСША
Стиль
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|||| сегодня

LOVE AND WAR переиздают альбом



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LOVE AND WAR переиздадут альбом 2020 года "Edge Of The World" с бонус-диском, на котором будет ремастированная версия дебютного альбома 2012 года. Релиз намечен на девятое сентября на No Dust Records.

LOVE AND WAR Reissue Edge Of The World Album With Remastered Debut Up The Annie




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