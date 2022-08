сегодня



LOVE AND WAR переиздают альбом



LOVE AND WAR переиздадут альбом 2020 года "Edge Of The World" с бонус-диском, на котором будет ремастированная версия дебютного альбома 2012 года. Релиз намечен на девятое сентября на No Dust Records.







