Новый альбом CAPTAIN BLACK BEARD выйдет осенью



CAPTAIN BLACK BEARD выпустят новую работу, получившую название "Neon Sunrise", седьмого октября на Mighty Music.



Трек-лист:



1. Flamenco

2. We’re The Forgiven

3. Physical

4. Moment Of Truth

5. Wasted Heart

6. Night Reaction

7. Chains Of Love

8. Burning Daylight

9. Break (Into Forever)

10. Invincible

11. State Of Denial

12. Neon Sunrise







