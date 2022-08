сегодня



Новая песня DESTROY MY BRAINS



Torment, новая песня DESTROY MY BRAINS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Tormented, релиз которого намечен на тридцатое сентября:



01. Torment

02. Scumbag

03. Fuck My Life

04. Destroy Yourself







