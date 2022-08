сегодня



Новое видео MIGHT



"Shrine", новое видео MIGHT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Abyss", выход которого намечен на 26 августа на Exile On Mainstream.



Трек-лист:



01. Naked Light

02. Lost

03. Abysses

04. Circles

05. Who’s Ahead

06. Tightrope Walk

07. How Sad A Fate

08. Shrine

09. Lucky Me

10. Dear Life

11. Holy Wars







