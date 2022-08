18 авг 2022



Новое видео DESTRAGE



“Private Party”, новое видео группы DESTRAGE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "SO MUCH. too much.", выход которого запланирован на 16 сентября.



Трек-лист:



"A Commercial Break That Lasts Forever"

"Everything Sucks And I Think I’m A Big Part Of It"

"Venice Has Sunk"

"Italian Boi"

"Private Party" (feat. Devin Townsend)

"Sometimes I Forget What I Was About To"

"An Imposter"

"Is It Still Today"

"Vasoline"

"Rimashi"

"Unisex Unibrow"

"Everything Sucks Less"







