сегодня



Новое видео NORDJEVEL



"Of Rats And Men", новое видео группы NORDJEVEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Gnavhòl", выходящего 23 сентября на Indie Recordings.



Трек-лист:



"I Djevelens Skygge"

"Of Rats And Men"

"Satans Manifest"

"Within The Eyes"

"Gnavhòl"

"Antichrist Flesh"

"Spores Of Gnosis"

"Gnawing The Bones"

"Endritual"

"Twisted Psychosis" (bonus track)







+0 -0



просмотров: 200