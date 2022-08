сегодня



Новый альбом ROYAL HELL выйдет осенью



ROYAL HELL сообщили о том, что новая работа получила название "Second Sight Of The Grand Seer" и будет выпущена в сентябре на Heaven And Hell Records.



Трек-лист:



"Saturn"

"Black Desert"

"Risen"

"Destroyer" (featuring Glen Drover)

"Blood Shield"

"Drugs"

"Leather"

"Hole In My Soul"

"Hot Blooded Dreams"

"Does it Matter Now?"

"Both Sides"

"Beware"







