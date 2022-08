сегодня



Новое видео NICOLAS CAGE FIGHTER



"Static Abyss", новое видео NICOLAS CAGE FIGHTER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Bones That Grew From Pain".



Трек-лист:



"Grey Eye”

“Shrine Of Wire”

“Coughing Nails”

“Static Abyss”

“The Bones That Grew From Pain”

“Weeping Sores”

“Compound And Fracture”

“Foundation”

“Heretic’s Vow”

“A Great Ruinous Deed”







+0 -0



просмотров: 123