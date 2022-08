сегодня



Новое видео INVICTUS



"Get Up", новое видео группы INVICTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unstoppable", выходящего 23 сентября на MNRK Heavy.



Трек-лист:



"You Will Know Who I Am"

"Eagles"

"Bleed Me Out"

"Exiled"

"Get Up"

"Weaponized"

"3656"

"Ghost Of My Father"

"Darkest Of Enemies"

"American Outcast"

"Keeping The Wolves At Bay"







просмотров: 164