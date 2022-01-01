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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 22
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 16
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Rock Goddess

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22 авг 2022 : 		 ROCK GODDESS берут паузу

1 сен 2018 : 		 Выход нового альбома ROCK GODDESS отложен

24 июл 2018 : 		 Обложка нового альбома ROCK GODDESS

11 июл 2018 : 		 Из ROCK GODDESS ушла басистка

1 апр 2018 : 		 Новый альбом ROCK GODDESS выйдет осенью

24 апр 2017 : 		 Новое видео ROCK GODDESS

14 апр 2017 : 		 Новый ЕР ROCK GODDESS выйдет весной

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления ROCK GODDESS

16 ноя 2016 : 		 ROCK GODDESS исполнили новую песню

1 май 2016 : 		 Видео с выступления ROCK GODDESS

12 июн 2015 : 		 Видео с выступления ROCK GODDESS

5 июн 2015 : 		 ROCK GODDESS размышляют о названии нового альбома

19 май 2015 : 		 ROCK GODDESS отыграли первое шоу за 32 года

20 фев 2015 : 		 ROCK GODDESS отыграют в Лондоне в мае

5 май 2014 : 		 ROCK GODDESS возвращаются!
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|||| сегодня

ROCK GODDESS берут паузу



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ROCK GODDESS опубликовали следующее сообщение:

«С чувством глубокой печали и тяжести на душе мы вынуждены объявить, что не можем продолжать работу в нынешнем виде ROCK GODDESS.

В современном мире наш путь стал немного сложнее. Большую роль играют логистические и финансовые препятствия. После последнего случая неудач в нашем лагере, прямо перед крупным фестивалем Barcelona RockFest, это была та соломинка, которая сломала спину верблюда. Поэтому, к сожалению, мы объявляем о нашем немедленном уходе с концертной сцены.

Мы любим наших поклонников и ценим все, что вы сделали. Спасибо нашему менеджеру Ричарду Томпсону за его веру, преданность и тяжелую работу. Нашему агенту Мартину Джарвису за его веру и понимание. Нашему отцу, который основал и руководил ROCK GODDESS, без которого все это было бы невозможно. Нашей семье и друзьям, которые помогали нам на протяжении всего пути с момента нашего становления. И поклонникам, которые поддерживали нас на протяжении всего периода. Спасибо вам. Правда. СПАСИБО! Без вас это не было бы тем удивительным, прекрасным опытом, который имел место быть. Мы любим вас и бесконечно благодарны каждому из вас.

У нас есть бокс-сет с неизданным материалом и концертными работами, который ждет одобрения Universal (прошло много месяцев...). Но мы надеемся, что вам будет интересно. Мы надеемся, что он выйдет в свет, так как там есть несколько сюрпризов!

С любовью навсегда, Jody, Julie и Jen xxx»






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