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ROCK GODDESS берут паузу



ROCK GODDESS опубликовали следующее сообщение:



«С чувством глубокой печали и тяжести на душе мы вынуждены объявить, что не можем продолжать работу в нынешнем виде ROCK GODDESS.



В современном мире наш путь стал немного сложнее. Большую роль играют логистические и финансовые препятствия. После последнего случая неудач в нашем лагере, прямо перед крупным фестивалем Barcelona RockFest, это была та соломинка, которая сломала спину верблюда. Поэтому, к сожалению, мы объявляем о нашем немедленном уходе с концертной сцены.



Мы любим наших поклонников и ценим все, что вы сделали. Спасибо нашему менеджеру Ричарду Томпсону за его веру, преданность и тяжелую работу. Нашему агенту Мартину Джарвису за его веру и понимание. Нашему отцу, который основал и руководил ROCK GODDESS, без которого все это было бы невозможно. Нашей семье и друзьям, которые помогали нам на протяжении всего пути с момента нашего становления. И поклонникам, которые поддерживали нас на протяжении всего периода. Спасибо вам. Правда. СПАСИБО! Без вас это не было бы тем удивительным, прекрасным опытом, который имел место быть. Мы любим вас и бесконечно благодарны каждому из вас.



У нас есть бокс-сет с неизданным материалом и концертными работами, который ждет одобрения Universal (прошло много месяцев...). Но мы надеемся, что вам будет интересно. Мы надеемся, что он выйдет в свет, так как там есть несколько сюрпризов!



С любовью навсегда, Jody, Julie и Jen xxx»











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