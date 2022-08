сегодня



CEASELESS TORMENT на Wormholedeath



Группа CEASELESS TORMENT заключила соглашение с лейблом Wormholedeath, на котором тридцатого сентября состоится релиз нового альбома "Victory Or Death".



Трек-лист:



"Final Sacrifice"

"Beyond The Boundaries Of Sanity"

"All Be Dead"

"Killing Commands"

"Funeral Pyre"

"Only Victory Or Death"

"Sons Of Sodom"

"Obsession Possession"

"Slaves Of Hell"







