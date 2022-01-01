Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Профессиональное видео с выступления BEHEMOTH 11
*Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
[= ||| все новости группы



*

Exes for Eyes

*



23 авг 2022 : 		 Новая песня EXES FOR EYES

16 окт 2021 : 		 Вокалист SOILWORK в новом треке EXES FOR EYES

14 авг 2019 : 		 EXES FOR EYES продают альбом за доллар

19 июл 2019 : 		 Новый сингл EXES FOR EYES

10 янв 2016 : 		 Новое видео от вокалиста EXES FOR EYES

29 сен 2015 : 		 Новое видео EXES FOR EYES

15 апр 2015 : 		 EPK от EXES FOR EYES

1 фев 2015 : 		 Металл спас вокалиста EXES FOR EYES от издевательств сверстников

10 дек 2014 : 		 Новый альбом EXES FOR EYES за доллар

4 окт 2014 : 		 Новая песня EXES FOR EYES

16 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома EXES FOR EYES

28 янв 2013 : 		 EXES FOR EYES работают над новым диском

7 мар 2012 : 		 Новое видео EXES FOR EYES

15 фев 2012 : 		 Новое видео EXES FOR EYES

29 янв 2011 : 		 EXES FOR EYES на YEAR OF THE SUN RECORDS

22 авг 2010 : 		 EXES FOR EYES записали кавер на TEARS FOR FEARS

28 янв 2010 : 		 Бывший басист ANNIHILATOR основал новый проект
| - |

|||| сегодня

Новая песня EXES FOR EYES



zoom
"Built To Suffer", новая песня группы EXES FOR EYES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек записан при участии Derek'a Sherinian'a.

EXES FOR EYES Unleash New Single




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 162

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом