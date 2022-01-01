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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 46
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Dragon Throne

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Новый альбом DRAGON THRONE доступен для прослушивания



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"Dragonverse", новый альбом группы DRAGON THRONE, доступен для прослушивания ниже.

DRAGON THRONE Welcome Listeners To The Dragonverse With Full-Length Debut Dawnbringer




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