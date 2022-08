23 авг 2022



CHAOS RISING выпустят двойной альбом



CHAOS RISING сообщили о том, что 14 октября состоится релиз двойного альбома The Singles:



CD1: For The Head





"Silent Dasein"

"Cost Of Inaction"

"Thrive"

"Normalize"

"The Greatness Beyond"

"Lullabies Of Madness"

"The Line"

"Another Storm"

"Hybris"

"Media Control"





CD 2: For The Heart





"Prisoner"

"Hostile Eyes"

"Lost"

"No Weakness"

"Distress"

"Limbo"

"The Sinner"

"Last Breath"

"The Black Silhouette"

"The End Of Ignorance"





Участники:



Stéphanie Nolf (France)

Catherine Fearns (Switzerland)

Tina Gruschwitz (Germany)

Mel Most (France)

Haniye Kian (Turkey/Iran)

Behnaz Ghavidel (Iran)

Silvia Pistolesi (Italy)

Francesca Mancini (Italy)

Barbara Teleki (Hungary)

Miss ScarRed (Germany)

Alessia Mercado (Switzerland)

Astrid Anayalation (USA)

Ely Kamyk (France)

Victoria Villareal (USA)

Corinna Kurschatke (Germany)

Siddhi Shah (India/Dubai)

Natalia Rozanova (Russia)

Ksenia Dolgorukova (Russia)

Pitchu Ferraz (Brazil)

Luana Dametto (Brazil)

Janaina Melo (Brazil)

Julia Sergent (Argentina)

Nicole Trinchero (Argentina)

Anika Ov Moseberg (Germany)

Mio Jager (Sweden)

Laura Bethge-Meyer (Germany)

Audrey Gardenat (France)

Keira Kenworthy (Australia)

Renee Cobcroft (Australia)

Elena Dergaus (Russia)

Imke von Helden (Germany)

Lisa Skuld (France)

Alexandra Lioness (Serbia)







