"Stone Cold", новое видео GRAND, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Grand", релиз которого намечен на 21 октября.



Трек-лист:



1. Caroline

2. Stone Cold

3. Make It Grand

4. The Price We Pay

5. Johnny On The Spot

6. Those Were The Days

7. Once In A Blue Moon

8. Too Late

9. After We’ve Said Goodbye

10. Ready When You Are

11. Anything For You







