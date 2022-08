сегодня



Новая песня ALL ELSE FAILS



"Flesh/Excess/Wealth", новая песня группы ALL ELSE FAILS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Incident At Black Lake", выход которого запланирован на 30 сентября.



Трек-лист:



“I, Defiler”

“The Corpse Inside”

“Flesh/Excess/Wealth”

“Crystal Mountain”







