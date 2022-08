сегодня



Новое видео GUARDIAN OF LIGHTNING



“Sound of Thunder”, новое видео группы GUARDIAN OF LIGHTNING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Cosmos Tree", выпущенного на Eclipse Records.



Трек-лист:



"Intro"

"Cosmos Tree"

"Raise Your Sword"

"Sound Of Thunder"

"Aligned With The Stars"

"Follow Your Silver Shine"

"Inside Of Us"

"Another Place"

"Be Like The Moon"







