26 авг 2022 : Новая песня KING BULL



Новая песня KING BULL



"I Hate Waiting", новая песня KING BULL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Conflicting Opinions on Mold and Bacteria".



Трек-лист:



1. Don’t Want You to Know

2. Never Seen You Smile

3. Cigarette

4. Scary (feat. Ryan Kuly)

5. I Hate Waiting







