26 авг 2022



Бывший ударник FIVE FINGER DEATH PUNCH основал дэт-металл группу SEMI-ROTTED



"Torture Congregation", новое видео группы SEMI-ROTTED, основателем которой является бывший барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH Jeremy Spencer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Deader Than Dead":



01. Shotgun Symphony

02. Torture Congregation (feat. Will Ramos)

03. Hammer Teeth

04. Deader Than Dead







