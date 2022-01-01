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Lansdawne

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Видео с текстом LANSDOWNE



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"Medicine", новое видео с текстом группы LANSDOWNE, доступно для просмотра ниже. Недавно группа подписала контракт с AFM Records.

Группа LANSDOWNE образовалась в 2006 году в Бостоне и с тех пор отыграла более тысячи концертов, включая выступления на американских базах в Киргизии, Афганистане и Кувейте. За 15 лет музыканты выпустили множество синглов, EP и полнометражный альбом "Blue Collar Revolver", собравший стомиллионную аудиторию на стриминговых сервисах.

Nils Wasko, старший директор по A&R, сказал:

«Я очень рад, что LANSDOWNE выбрали AFM. Наша команда очень воодушевлена будущей работой с LANSDOWNE, которые порадуют многих людей во всём мире своей аутентичной музыкой. Для нас также большая честь заниматься полным каталогом артиста и помогать ему развиваться профессионально и становиться финансово более успешным».

Jon Ricci, вокалист LANSDOWNE, добавил:

«Как только мы встретились с командой AFM, то поняли, что это то, что нам нужно, как с творческой, так и с коммуникативной точки зрения. Мы рады видеть, что партнёрство между Lansdowne и AFM может дать нашим фэнам. Как независимые артисты со стажем мы благодарны за то, что фэны сплотились вокруг нашей музыки и турне. Теперь, впервые сотрудничая с лейблом, мы ожидаем увидеть огромный рост по всем направлениям».




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