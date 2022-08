сегодня



Участники MY CHEMICAL ROMANCE, COHEED AND CAMBRIA и THURSDAYв L.S. DUNES



Светила процветающей пост-панк- и хардкор сцены — гитарист Frank Iero (MY CHEMICAL ROMANCE), гитарист Travis Stever (COHEED AND CAMBRIA), вокалист Anthony Green (CIRCA SURVIVE), басист Tim Payne (THURSDAY) и барабанщик Tucker Rule (THURSDAY) — объединили усилия для создания L.S. DUNES. Новая группа выпустит свой дебютный альбом "Past Lives" 11 ноября на Fantasy Records.



Проект представил первый сингл из пластинки — зажигательный "Permanent Rebellion".



Трек-лист "Past Lives":



01. 2022

02. Antibodies

03. Grey Veins

04. Like Forever

05. Blender

06. Past Lives

07. It Takes Time

08. Bombsquad

09. Grifter

10. Permanent Rebellion

11. Sleep Cult







