Новое видео MAGNA CARTA CARTEL



"Darling", новое видео группы MAGNA CARTA CARTEL, в состав которой входит бывший гитарист GHOST Martin Persner, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Dying Option", выпущенного в июне на Vernal Vow Records и Border Music Distribution.



Трек-лист:



01. Arrows

02. Silence

03. Darling

04. Sleepy Eye June

05. Savantgarde

06. Don't Look Now

07. Tamsa

08. Valkyria

09. Dusk

10. The Dying Option







