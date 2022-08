все новости группы







Frontline

Нидерланды

-

-





31 авг 2022 : Дебютный альбом FRONTLINE выйдет осенью



сегодня



Дебютный альбом FRONTLINE выйдет осенью



FRONTLINE выпустят дебютную работу, получившую название Scream All You Want, первого октября:



"Scream All You Want"

"Love Creeps"

"Out Of The Darkness"

"Keep It A Secret"

"Judgment Day"

"No More"

"High In The Sky"

"Love In Trouble"

"Lift Yourself Up"

"Tell It To My Heart"

"Cheating Is Easy"

"Tower Of Lies"

"Into The Sun"







+0 -0



просмотров: 127