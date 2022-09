сегодня



Переиздание DEEDS OF FLESH выйдет осенью



Horror Pain Gore Death Productions сообщили о том, что седьмого октября на CD состоится выпуск переиздания альбома DEEDS OF FLESH "Trading Pieces", в оригинале выпущенного 13 июня 1996 года.



Трек-лист:



"Carnivorous Ways"

"Born Then Torn Apart"

"Trading Pieces"

"Hunting Humans"

"Impious Offerings"

"Acid Troops"

"Deeds Of Flesh"

"Erected On Stakes"

"Chunks In The Shower"

"Blasted"

"Outro"







