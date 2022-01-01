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*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 25
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
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Brundarkh

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Новая песня BRUNDARKH



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"The Dark Tree", новая песня группы BRUNDARKH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Those Born Of Fire And Shadow, выход которого запланирован на этот год.

BRUNDARKH Issue New Single вЂњThe Dark TreeвЂќ From Upcoming Middle-earth Inspired Album




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