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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*DAVID ELLEFSON и JEFF SCOTT SOTO выпустили новое видео 9
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 9
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
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Hoobastank

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Трейлер от HOOBASTANK



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HOOBASTANK опубликовали небольшой ролик, приглашая фанатов в студию и за кулисы подготовки празднования 20-летия выпуска одноимённого альбома.




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