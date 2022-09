сегодня



Музыканты KING CRIMSON, BRAND X, THE CARS в новой опере CIRCUS OF WIRE DOLLS



Новая рок-опера CIRCUS OF WIRE DOLLS будет выпущена Plane Groovy и Rocking Horse Music на двойном CD 16 сентября и на двойном виниле 21 октября:







