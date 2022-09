сегодня



Новый альбом BONES выйдет осенью



Группа BONES, в состав которой входят Joe Warlord (Usurper), Carcass Chris (ex-Usurper) и Jon Necromancer (Contrition, High Spirits, ex-Usurper), выпустит новую работу, получившую название Vomit, 28 октября на Disorder Recordings:



"Beware Of Ghouls"

"Death Sentence"

"Noose"

"Tower Of Skulls"

"Brazen Bull"

"Retch"

"Vomit"

"Bloodlust"

"She’s The Woman" (Van Halen cover)







