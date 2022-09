сегодня



Новое видео BLACK ANVIL



"8 Bit Terror", новое видео группы BLACK ANVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Regenesis", релиз которого намечен на четвертое ноября.



Трек-лист:



1. The Gates Of Brass (1:18)

2. In Two (5:39)

3. The Bet (4:32)

4. 8-bit Terror (4:18) 5. 29 (4:07)

6. Silver & Steele (5:43)

7. Castrum Doloris (4:12)

8. Echoes & Tapestry (5:31)

9. VV (1:56)

10. NYC Nightmares (4:04)

11. Grant Us His Love (4:28)

12. Regenesis (4:26)







