сегодня



Видео с текстом от EVEN FLOW



EVEN FLOW опубликовали официальное видео с текстом на песню "Ocean Lies", которая взята из нового ЕР "lMediterraneo".



Трек-лист:



"Ocean Lies"

"Ray Of Light"

"Leaves"

"Revelation Day"

"Mediterraneo"







