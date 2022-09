сегодня



Новое видео HOAXED



"The Call", новое видео группы HOAXED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Two Shadows", выходящего 28 октября на LP/CD/CS/Digital.



Трек-лист:



"Two Shadows"

"The Call"

"The Knowing"

"For Love"

"Grand Illusions"

"High Seas"

"Guilty Ones"

"Where Good Won’t Go"

"Forsaken"







