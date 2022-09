сегодня



Новый альбом MAGMA выйдет осенью



MAGMA выпустят новую работу, получившую название "Kartëhl", 30 сентября.



Трек-лист:



"Hakëhn Deis" 7:12 (Christian Vander)

"Do Rïn Ïlï üss" 4:38 (Hervé Aknin)

"Irena Balladina" 5:11 (Christian Vander)

"Walömëhndêm" 7:36 (Thierry Eliez)

"Wiï Mëlëhn Tü" 8:54 ( Simon Goubert)

"Dëhndë" 6:55 (Christian Vander) *



Bonus tracks:



"Hakëhn Deis" 6:11 (Christian Vander) - Recorded in 1978 - Christian Vander: Piano, vocals – René Garber: vocals

"Dëhndë" 6:38 (Christian Vander) * - Recorded in 1978 - Piano, vocals: René Garber

* The royalties will be donated in full to the Fondation Initiative Autisme



Состав:





Christian Vander - drums, solo vocals, tambourine

Stella Vander - solo vocals, vocals, chime

Hervé Aknin - solo vocals, vocals

Isabelle Feuillebois - vocals

Sylvie Fisichella - vocals

Caroline Indjein - vocals

Laura Guarrato :-vocals

Rudy Blas - guitar

Thierry Eliez - piano, Fender Rhodes, keyboards

Simon Goubert - piano, Fender Rhodes, keyboards

Jimmy Top - bass







