сегодня



TOBY KNAPP — о возрождении ONWARD



TOBY KNAPP поделился новостями относительно будущего ONWARD:



«ONWARD заключили контракт на два альбома с Moribund Records и издании винила "Epoch And Inferno" с Alone Records. CD-версия будет доступна начиная с 28 октября, а винил — в 2023 году. Вокалист Attika Robert Van War присоединился к нам в начале 2021 года.



До сих пор приём нового альбома был очень положительным. Слушатели должны понимать, что я не могу просто вернуться в 2002 год и сохранить то звучание. Это было бы неестественно. Я по-прежнему черпаю вдохновение в хэви-металле 80-х, но на этот раз это более агрессивный спид-металл, а не традиционный хэви-металл. Я решил работать под псевдонимом Onward, потому что на этом альбоме много музыки с подобным звучанием. Это не альбом в стиле трэш-металл; элементы, конечно, присутствуют, но много мелодики.



Если бы вокалист Майкл Грант и басист Крис Пайетт (R.I.P.) были с нами, они были бы в этой группе. Барабанщик оригинальной группы Onward Jon Pereau больше не играет, и я остался один, чтобы восстановить группу с нуля. Я хочу это сделать, поскольку наше возрождение может вернуть ранние альбомы в тираж и познакомить с ними новую аудиторию. Я думаю, что это способ сохранить "наследие"; продолжать двигаться вперёд.



Я устал работать под разными псевдонимами для каждого, на этот раз я буду говорить то, что есть. Мы сохраним некоторых поклонников, потеряем некоторых, а также обретём новых слушателей. Наши бюджеты на запись с Century Media составляли несколько тысяч долларов. У этого альбома не было бюджета, просто я сидел в комнате и доводил примитивное домашнее оборудование для записи до предела. Я очень доволен результатом, и на последующий альбом Epoch у нас будет бюджет. Просто включите этот альбом погромче!»







+0 -1



( 1 ) просмотров: 155

