Новое видео ZEKE SKY



“Intergalactic Demon King”, новое видео ZEKE SKY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Intergalactic Demon King, выходящего 11 ноября:



“Overture”

“On The Tip Of The Tongue”

“Light The Sky”

“Intergalactic Demon King”

“Level The Heights”

“Light In The Hollow”

“Firewitch Forever”

“Faith And Sorrow”

“Endlessly Forever”

“Say Your Prayers”

“LionHeart”







