Новое видео MANTIC RITUAL



"Life As Usual", новое видео группы MANTIC RITUAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР Heart Set Stone:



"Life As Usual"

"Crusader"

"Heart Set Stone"

"Race Against Time"

"Black Funeral"

"Cross Me Fool"







