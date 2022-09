сегодня



Новая песня ONELEGMAN



"Radiate", новая песня группы ONELEGMAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома “Event Horizon”, выход которого намечен на 21 октября.



Трек-лист:



01-Chaos Theory

02-Magnetar

03-Event Horizon

04-The Line

05-Radiate

06-Steric Hindrance

07-Black Holes Have No Hairs

08-The Order Of Time

09-Cosmos

10-Slaps Two By Two Until They Become Odd







