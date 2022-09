9 сен 2022



Новое видео DROWN AGAIN



"Measure Of Man", новое видео DROWN AGAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Emerge”, выход которого намечен на десятое октября.



Трек-лист:



01. THE SAVING

02. CAGE OF MY OWN SKIN

03. MEASURE OF MAN

04. DROWN AGAIN

05. SISTER MYSTERIOUS

06. LETTER FROM A FATHER

07. THIS LIFE

08. PRIDE BEFORE THE FALL

09. THE RAVEN

10. END BEGIN AGAIN







