сегодня



Новая песня WYRMWOODS



"Year Of Dearth", новая песня группы WYRMWOODS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "No Sun Nor Moon", выход которого запланирован на четвертое ноября на Inverse Records.



Трек-лист:



"Where Was a Worm Before"

"Year of Dearth"

"Raged With Curses and Sparkles of Fury"

"Mother of Maladies"

"Woe and Wailing"

"Oberon's Forests"

"Over the Disorganized Immortal"

"Deeper Labyrinths of the Mind"

"Shadows of Our Past and Future"







+0 -0



просмотров: 124