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|||| 9 сен 2022

Рокеры о смерти королевы Елизаветы II



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Музыканты отреагировали на известие о смерти королевы Елизаветы II. По этому случаю король Карл III опубликовал следующее сообщение:

«Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, — момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране... Содружеству и огромное количество людей по всему миру

В течение всего этого периода траура и перемен меня и мою семью будет утешать и поддерживать знание о том уважении и глубокой привязанности, которую Королева вызывала у всех».




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КомментарииСкрыть/показать 32 )

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9 сен 2022
E
Evil3062
Ушла эпоха
Like!5  Dislike!4
9 сен 2022
I
Inhuman
Померла со второй попытки
Like!3  Dislike!4
9 сен 2022
Tom Sawyer
Великая женщина.
Like!4  Dislike!4
9 сен 2022
rassol
Tom Sawyer, и в чём же её величие?
Like!1  Dislike!4
9 сен 2022
graillyc
rassol, ты хоть биографию ее почитай
Like!1  Dislike!3
9 сен 2022
rassol
graillyc, содержательный ответ, ажно ржать охота. Так в чём же величие бабки? В том, что она грузовичок во время войны водила? Человек в царской шапке в английской политической системе - существо эфемерное и третьестепенное, существенной роли не играет. Где величие, я спрашиваю? В просёре британской колониальной системы, который пришёлся на период её правления?
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9 сен 2022
graillyc
rassol, речь не про грузовичок, хотя момент тож по-своему показательный.
Не вижу смысла спорить с человеком при таком уровне непонимания, как работает британская монархия)
Продолжим дискуссию, когда помрет один восточноевропейский псевдомонарх
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9 сен 2022
rassol
graillyc, английскую монархию последовательно щемят в политическом плане вот уже 807 лет, деточка. Я прекрасно понимаю, как работает их политическая система. Монарх - декоративная финтифлюшка по сути дела на данный момент. Парламент уже однажды судил короля Карла I и обкорнал ему башку в 1649 г., а потом его сына Якова II просто снял с престола в 1688 г. в ходе "Славной революции". Вильгельм Оранский, занявший после Якова II трон, получил корону с огромными условиями. Фактически парламент лишил с тех пор, с конца XVII в., короля и "власти кошелька" , и "власти меча", если говорить британской терминологией.
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9 сен 2022
graillyc
rassol, знание исторических фактов еще не означает понимания, как оно работает, "деточка". Я не спорю насчет фактической власти парламента, но считать короля/королеву сугубо декоративной финтифлюшкой может исключительно выученный по плоским марксистским учебникам истории человек)
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9 сен 2022
rassol
graillyc, "король царствует, но не правит" - слыхал такое выражение? Да, есть формальная процедура утверждения законопроекта. Но бабка за всё время правления заворачивала только те инициативы, которые кровно затрагивали непосредственно финансовые интересы королевской семьи, а это единичные случаи. Всё остальное, что давал парламент, она ВСЕГДА одобряла.
Премьер-министра утверждает парламент от той партии, что победила на выборах, перед парламентом же глава правительства несёт ответственность. Реально в государственные дела семейка Виндзор (Саксен-Кобург-Готы) давным-давно не лезет. Есть парламент, есть кабинет министров. Всё. Если убрать монархию, то принципиально ничего не изменится, разве что документ о британском Содружестве Наций придется переделать, но доминионы и так де-факто самостоятельные государства.
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9 сен 2022
graillyc
rassol, ты мне опять все про законодательство, как будто роль монарха только к этому сводится. Давным-давно уже не только и, собственно, не столько. Отрицать значимость королевы исключительно на основании того, какие законопроекты она заворачивала, а какие нет, это как закрыть один глаз и жаловаться, что мир вокруг стал плоским и в два раза меньше.
Кстати, речь изначально шла не про то, какой она политик. И ее значимость для британского общества очевидно заключается в гораздо большем, чем непосредственном участии в деятельности парламента
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9 сен 2022
rassol
graillyc, символ, и не более того. Декоративная финтифлюшка, как и все нынешние европейские монархии стран Бенилюкса и Скандинавии. Дань традиции. Реальная монархия существует сейчас, ну, в Саудовской Аравии, например.
9 сен 2022
graillyc
rassol, вот отсюда и мои слова про непонимание, как работает монархия в gb. Даже просто как символ (совсем непросто тоже, на самом деле) королева выполняла совершенно особую по значимости функцию)
А так — ну, пойди, скажи британцам, что их покойная Элизабет суть фикция, плейсхолдер и симулякр изжившего себя к семнадцатому веку явления. Увидишь, как скоро тебе захотят прописать меж бровей
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9 сен 2022
rassol
graillyc, "жаль, что мы не услышали начальника транспортного цеха!" Хехехе... Так и не узнали в чём же заключается величие бабки...)))))))))
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9 сен 2022
rassol
graillyc, конечно фикция. Вон, Эдуард VIII даже над собственным хуем власти не имел. Парламент с правительством сказали "не женись на разведёнке, сука!" - он и отрёкся от престола.
10 сен 2022
I
Inhuman
graillyc, "А так — ну, пойди, скажи британцам, что их покойная Элизабет суть фикция, плейсхолдер и симулякр изжившего себя к семнадцатому веку явления. Увидишь, как скоро тебе захотят прописать меж бровей"

Не знаю как там с простыми британцами, но, читая интервью с британскими музыкантами, частенько слышал именно такую позицию, да. Всмысле, что монархия - фикция, только жрёт налоги и что надо эту шушеру разогнать.
9 сен 2022
Tomahawk
rassol, лол, их рептилоидная семейка до сих пор держит всех и вся за яйца, и в колониях, в том числе. Не решают как раз всякие Борьки и Лизки Трасски.
  Dislike!7
9 сен 2022
rassol
Tomahawk, колониальные системы Англии, Франции, Нидерландов и прочих дали дубу ещё 1950-60-х гг. 1960 г. ООН так вообще провозгласило "годом Африки" из-за массового получения независимости неграми.
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9 сен 2022
Tomahawk
rassol, ага, именно поэтому Канада, Зеландия и Австралия до сих пор в статусе конституционной монархии, во главе с сам знаешь кем. В 1972 Пакистан вышел из Содружества, но в 1975 - о, какое совпадение! - военные устроили переворот под командованием Зия-уль-Хака, служившего в британской армии - и он же, став президентом, поспособствует возвращению страны под крылышко королевы. Про Африку очень смешно - ты серьёзно считаешь, что островная ОПГ просто так отпустила всех этих голодранцев, точнее, их ресурсы? На лондонской фондовой бирже крутится более триллиона долларов африканских богатств в 37 странах. Танзанийское золото, замбийская медь, южноафриканская платина. ботсванские бриллианты - всё это монополия Британии.
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9 сен 2022
rassol
Tomahawk, если говорить про Африку и Азию, то тут было по-разному, в зависимости кто приходил к власти. Многие африканские бабуины занялись любимым политическо-гимнастиским упражнением "подъём с переворотом".
Насер вон Суэцкий канал национализировал в Египте, вызвав дикую жопоболь в Париже и Лондоне. Там вместе с Израилем решили поиграть в войнушку в Египте. И тут на сцене появился Хрущ помахал всему мировому сообществу ядерной залупой в защиту Насера, и всё. Войнушка резко закончилась, Э. Иден полетел из Дауниг стрит 10, не пробыв на посту и 2 лет. В Иране Моссадык национализировал британскую нефтяную компанию, что стоило ему должности, но компанию англичанам так и не вернули. В Сингапуре после независимости был Ли Кван Ю с чистками и арестами.
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9 сен 2022
s
smolet18-02-44
rassol, рассмешил. Поддерживаю
9 сен 2022
N
Nepalcev
Мистер Джон Лайдон уже отписался?
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9 сен 2022
B
Bender_KOMoff
Nepalcev, вы прямо мысли мои прочитали... Хочется верить что человек не переоделся в связи с кончиной королевы
9 сен 2022
Darkside.ru MemberStarbreaker
Bender_KOMoff, вы о чём вообще?
Весь скандальный и провокационный имидж Пистолс практически от начала до конца был выдуман и имплементирован МакЛареном. Музыканты там мало что соображали в принципе, да и к тому же были в таком возрасте, что любой протест против системы воспринимался ими как "круто гыгыгы".

Лайдон с тех пор давно подрос и сто раз говорил, что королеву он уважает.
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9 сен 2022
gravitgroove
Время беспощадно
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9 сен 2022
YNWA
Печально, конечно, но совершенно пофигу.
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9 сен 2022
kircore
Все, кто зубоскалят в комментариях под этой новостью, утратили человеческое обличие. Вами только землю удобрять.
Грустные дни. Тёмные времена. Но, как говорил Бурзум, свет нас всех заберёт.
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9 сен 2022
WahrandPhain
kircore, и по традиции, киркорка совершил автофелляцию при помощи автолайка.
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9 сен 2022
gravitgroove
kircore, молодец, сам зубы оголил по самые глазные орбиты, написав про удобрение почвы телами людей, высказавших свое мнение на форуме. Какое же ты ничтожество. Просто чудовище безобразное, во всех отношениях, вафелька.
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9 сен 2022
grgr
Быдло всегда лучше знает, как надо править государством. Что местное тухлое чувачьё и подтвердило в очередной раз. Умники бля кухонные.
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9 сен 2022
o
overgrin
grgr
"Быдло всегда лучше знает, как надо править государством."
Во...это уже по Нашей части-Надеюсь скоро и у нас кто то сдохнет в стране ,что можно будет объявить на траур БЛЯТЬ,а ПРАЗДНИК
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