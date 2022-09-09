Рокеры о смерти королевы Елизаветы II

Музыканты отреагировали на известие о смерти королевы Елизаветы II. По этому случаю король Карл III опубликовал следующее сообщение:
«Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, — момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери. Я знаю, потерю почувствуют по всей стране... Содружеству и огромное количество людей по всему миру
В течение всего этого периода траура и перемен меня и мою семью будет утешать и поддерживать знание о том уважении и глубокой привязанности, которую Королева вызывала у всех».
I mourn with my country the passing of our greatest Queen. With a heavy heart I say it is devastating the thought of England without Queen Elizabeth II pic.twitter.com/JZYXGRz2hb
For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK
The Rolling Stones extend their deepest sympathy to the Royal family on the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II, who was a constant presence in their lives as in countless others. pic.twitter.com/veCyfN8rjp
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Не вижу смысла спорить с человеком при таком уровне непонимания, как работает британская монархия)
Продолжим дискуссию, когда помрет один восточноевропейский псевдомонарх
Премьер-министра утверждает парламент от той партии, что победила на выборах, перед парламентом же глава правительства несёт ответственность. Реально в государственные дела семейка Виндзор (Саксен-Кобург-Готы) давным-давно не лезет. Есть парламент, есть кабинет министров. Всё. Если убрать монархию, то принципиально ничего не изменится, разве что документ о британском Содружестве Наций придется переделать, но доминионы и так де-факто самостоятельные государства.
Кстати, речь изначально шла не про то, какой она политик. И ее значимость для британского общества очевидно заключается в гораздо большем, чем непосредственном участии в деятельности парламента
А так — ну, пойди, скажи британцам, что их покойная Элизабет суть фикция, плейсхолдер и симулякр изжившего себя к семнадцатому веку явления. Увидишь, как скоро тебе захотят прописать меж бровей
Не знаю как там с простыми британцами, но, читая интервью с британскими музыкантами, частенько слышал именно такую позицию, да. Всмысле, что монархия - фикция, только жрёт налоги и что надо эту шушеру разогнать.
Насер вон Суэцкий канал национализировал в Египте, вызвав дикую жопоболь в Париже и Лондоне. Там вместе с Израилем решили поиграть в войнушку в Египте. И тут на сцене появился Хрущ помахал всему мировому сообществу ядерной залупой в защиту Насера, и всё. Войнушка резко закончилась, Э. Иден полетел из Дауниг стрит 10, не пробыв на посту и 2 лет. В Иране Моссадык национализировал британскую нефтяную компанию, что стоило ему должности, но компанию англичанам так и не вернули. В Сингапуре после независимости был Ли Кван Ю с чистками и арестами.
Весь скандальный и провокационный имидж Пистолс практически от начала до конца был выдуман и имплементирован МакЛареном. Музыканты там мало что соображали в принципе, да и к тому же были в таком возрасте, что любой протест против системы воспринимался ими как "круто гыгыгы".
Лайдон с тех пор давно подрос и сто раз говорил, что королеву он уважает.
Грустные дни. Тёмные времена. Но, как говорил Бурзум, свет нас всех заберёт.
"Быдло всегда лучше знает, как надо править государством."
Во...это уже по Нашей части-Надеюсь скоро и у нас кто то сдохнет в стране ,что можно будет объявить на траур БЛЯТЬ,а ПРАЗДНИК