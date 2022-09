9 сен 2022



Обложка и трек-лист нового альбома CASKET ROBBERY



CASKET ROBBERY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Rituals Of Death, выход которого намечен на 11 ноября на Blood Blast Distribution:



"Worm Food"

"Don’t Forget The Eyes"

"Death’s Dance"

"Post-Mortem"

"Beautiful Death"

"Bone Mother"

"The Hidden… The Hideous"

"Old Ones"

"Reanimate"

"Return To The Sky"

"From Hell" (Bonus song only on physical release)







+0 -0



просмотров: 116