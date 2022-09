сегодня



Новое видео NERO KANE



“Lady of Sorrow”, новое видео NERO KANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Of Knowledge and Revelation”, выход которого намечен на 30 сентября на Subsound Records.



Трек-лист:



Lady of Sorrow

Burn the Faith

The Vale of Rest

The Pale Kingdom

The End, the Beginning, the Eternal

Lacrimi și Sfinți

The River of Light

Sola Gratia







