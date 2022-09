сегодня



Видео с текстом от VERMOCRACY



VERMOCRACY опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Necrocracy", которая взята из нового альбома “Age Of Dysphoria”.



Трек-лист:



Intro

Necrocracy

World Of Wounds

The Void’s Embrace

Opposed Evolution

Grace Of Hypnos

Perpetual Flood

The Pyre

In Darkness Let Me Dwell







