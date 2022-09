сегодня



Бывшие музыканты ICED EARTH в OF ICE



"Wake Up", новая песня группы OF ICE, в состав которой входят бывшие участники ICED EARTH, доступна для прослушивания ниже.



Состав:



Gene Adam — вокал;

Freddie Vidales — бас;

Stephen Kern — барабаны, ритм-гитара;

Val Allen Wood — гитара;

Matthew Trautwein — скрипка.







+0 -1



( 1 ) просмотров: 587